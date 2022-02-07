Боррель заявил, что Россия серьезно подготовилась к возможным санкциям

10:05 Источник: РБК

Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз — для подготовки к сокращениям поставок газа, заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

«В последние годы Россия повысила устойчивость к экономическим санкциям, увеличив резервы в иностранной валюте — это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа», — написал он.