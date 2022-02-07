Боррель заявил, что Россия серьезно подготовилась к возможным санкциям
10:05 07.02.2022 Источник: РБК
Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз — для подготовки к сокращениям поставок газа, заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
«В последние годы Россия повысила устойчивость к экономическим санкциям, увеличив резервы в иностранной валюте — это больше, чем мы сделали, чтобы повысить нашу готовность к потенциальным сокращениям поставок газа», — написал он.
НОВОСТИ
- 11:20 07.02.2022
- Неизвестные направили анонимные сообщения о "минировании" во все районные суды Москвы
- 11:05 07.02.2022
- Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников - Басурин
- 11:00 07.02.2022
- Папа Римский Франциск рассказал, что в детстве хотел стать мясником
- 10:32 07.02.2022
- Сергий Романов передал из тюрьмы анекдот об отрицании Бога
- 10:20 07.02.2022
- Анкаре нужно признать Крым российским - глава турецкой партии
- 10:00 07.02.2022
- В Госдуме предложили ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт
- 09:32 07.02.2022
- Джонсон "ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его с Даунинг Стрит" - соратник премьера
- 09:20 07.02.2022
- Байден считает, что в сближении РФ и КНР "нет ничего нового"
- 09:05 07.02.2022
- Российский дипломат ответил на заявления о готовности РФ к вторжению на Украину "на 70%"
- 09:00 07.02.2022
- Олаф Шольц назвал тяжелыми переговоры между РФ и США по Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать