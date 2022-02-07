Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников - Басурин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) получила сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил Вооруженных сил Украины польских наемников. Об этом заявил на брифинге в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В районе населенного пункта Попасная отмечено присутствие двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек в смешанной форме одежды тактического типа. В ходе доразведки установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады. Их задача - проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения", - заявил он.

В ДНР считают, что перед началом наступления украинской армии наемники "попытаются нанести наиболее значимый урон объектам гражданской инфраструктуры", чтобы вынудить республику на ответные действия, которые украинская сторона, оправдываясь в глазах мирового сообщества, попытается использовать как предлог для начала боевых действий.



