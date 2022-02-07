США признают суверенитет Японии над четырьмя островами южной части Курил - посол
12:32 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США поддерживают Японию по вопросу "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними. Об этом в понедельник по случаю отмечаемого в Японии Дня северных территорий заявил посол США в Японии Рам Эмануэль.
"В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов", - подчеркнул Эмануэль в видеообращении, размещенном на его странице в "Твиттере". В то же время он выразил поддержку усилиям "японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор", который, по словам посла, "давно пора заключить".
Посол США в Японии также выразил мнение, что "пренебрежение Россией суверенитетом других не является чем- то новым и не ограничивается северными территориями", отметив, что в понедельник провел встречу с послом Украины в Японии. В этой связи он упомянул Крым и "восточную Украину", в очередной раз повторив звучащие в последнее время со стороны Запада обвинения в том, что Россия , по их утверждению, концентрирует войска на границе с Украиной.
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