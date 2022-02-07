Подростки от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг - Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы", - сказал председатель кабмина.