Подростки от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг - Мишустин
13:05 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.
"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы", - сказал председатель кабмина.
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