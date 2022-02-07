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Кремль не воспринимает всерьез петицию на Change.org об отставке Кадырова

13:20 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова всерьез, так как голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - сказал Песков.

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