Кремль не воспринимает всерьез петицию на Change.org об отставке Кадырова
13:20 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова всерьез, так как голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - сказал Песков.
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