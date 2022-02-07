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Лукашенко заявил, что не верит в самоубийство Березовского

14:12 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в самоубийство олигарха Бориса Березовского.

"Нет, конечно", - сказал он в понедельник в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live", соглашаясь с мнением журналиста по этому вопросу.

По словам белорусского президента, Березовский хотел вернуться в Россию и писал "покаянные письма" президенту РФ Владимиру Путину. "Знаю, мне Владимир Владимирович говорил, когда письмо получил от него, говорит: "Ты как думаешь"? Я говорю: "Обманет", - сказал Лукашенко.

Он также считает, что Березовский "был полностью под контролем" британских спецслужб.

Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в городке Аскот недалеко от Лондона в доме, где он жил. По версии британского следствия, причиной смерти стало самоубийство.

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