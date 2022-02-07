Лукашенко заявил, что не верит в самоубийство Березовского
14:12 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в самоубийство олигарха Бориса Березовского.
"Нет, конечно", - сказал он в понедельник в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live", соглашаясь с мнением журналиста по этому вопросу.
По словам белорусского президента, Березовский хотел вернуться в Россию и писал "покаянные письма" президенту РФ Владимиру Путину. "Знаю, мне Владимир Владимирович говорил, когда письмо получил от него, говорит: "Ты как думаешь"? Я говорю: "Обманет", - сказал Лукашенко.
Он также считает, что Березовский "был полностью под контролем" британских спецслужб.
Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в городке Аскот недалеко от Лондона в доме, где он жил. По версии британского следствия, причиной смерти стало самоубийство.
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