Граждане Узбекистана в 2021 году оформили наибольшее число патентов на работу в РФ

15:12 Источник: Эхо Москвы

В 2021 году наибольшее число патентов на работу в России оформили граждане Узбекистана. Всего за год было оформлено 2 221 826 патентов, среди них также были граждане Таджикистана, Азербайджана, Украины и Молдавии, сообщается со ссылкой на данные МВД.

Также отмечается, что в 2021 году число оформленных патентов на работу для мигрантов выросло почти в два раза. Эхо Москвы