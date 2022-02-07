Граждане Узбекистана в 2021 году оформили наибольшее число патентов на работу в РФ
15:12 07.02.2022 Источник: Эхо Москвы
В 2021 году наибольшее число патентов на работу в России оформили граждане Узбекистана. Всего за год было оформлено 2 221 826 патентов, среди них также были граждане Таджикистана, Азербайджана, Украины и Молдавии, сообщается со ссылкой на данные МВД.
Также отмечается, что в 2021 году число оформленных патентов на работу для мигрантов выросло почти в два раза. Эхо Москвы
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