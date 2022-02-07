Лондон хочет предоставить Москве заверения в оборонительном характере НАТО - Даунинг-стрит
16:00 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондон хочет взаимодействовать с Москвой и предоставить ей заверения в том, что НАТО не представляет угрозы для России. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Россия выражала обеспокоенность по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы ясно давали понять, что эта обеспокоенность в принципе не может иметь под собой никаких оснований, так как НАТО по своей сути является оборонительным альянсом, - сказал сотрудник Даунинг-стрит, слова которого приводит агентство Рейтер. - Однако мы хотим взаимодействовать с Россией, предоставив ей дипломатические заверения по этому вопросу. Речь не идет об уступках, так как премьер-министр и другие европейские лидеры заявляли, что у всех демократических стран Европы есть право вступить в НАТО".
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