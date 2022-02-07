Представители "Дойче велле" смогут освещать визит Шольца в РФ - Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты "Дойче велле" смогут освещать визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители "Дойче велле", да, они смогут работать", - сказал он в понедельник. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос ТАСС, планирует ли Кремль аккредитовать журналистов "Дойче велле" на переговоры президента РФ Владимира Путина с Шольцем, которые пройдут в Москве 15 февраля.

"Другое дело, что компания (германская медиакомпания "Дойче велле" - прим. ТАСС) не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - отметил Песков.

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ 2 февраля запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. В связи с этим запретом МИД РФ на прошлой неделе объявил, что в рамках первого этапа осуществления ответных мер закрывает корпункт "Дойче велле" в России.

Среди других мер предполагается в том числе запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.