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В Госдуме предложили выдавать гражданам субсидии на оплату ЖКУ по одному документу

16:32 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России сегодня осложнено сбором большого количество документов. Предоставление такой помощи на основании одного заявления увеличило бы количество ее получателей, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

"Если бы у нас граждане могли получать субсидию на основании одного заявления, а все остальные собирались бы в рамках межведомственного взаимодействия с соответствующими ведомствами, мы бы существенно увеличили количество получателей субсидий и действительно помогли бы тем, кто реально нуждается в помощи", - сказала Разворотнева в понедельник на парламентских слушаниях фракции КПРФ на тему ЖКХ.

Она пояснила, что сегодня даже те граждане, которые по уровню доходов могут претендовать на субсидии, зачастую не могут их получить, потому что это достаточно сложный, трудоемкий процесс, который требует сбора большого количества документов.

Тем не менее работа в этом направлении уже идет. Так, с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым получающим субсидии на жилищно- коммунальное хозяйство гражданам не нужно самим брать справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Теперь эти справки запрашивают сами начисляющие субсидии органы в рамках межведомственного взаимодействия с судами.

Как напомнила Разворотнева, субсидии выдаются в зависимости от того, какую долю своих доходов семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг, причем эта доля во всех регионах разная. В большинстве субъектов семья может претендовать на субсидии, если тратит на "коммуналку" более 22% своих доходов. Депутат отметила, что вопрос о снижении этого порога в Госдуме обсуждается давно, даже внесен соответствующий законопроект, однако в федеральном бюджете на ближайшие три года деньги на эти цели не были заложены.

По словам Разворотневой, неверно полагать, что за ЖКУ не платят в основном неимущие граждане. Согласно исследованиям, большое количество неплательщиков являются состоятельными людьми, которые просто забывают заплатить за свои инвестиционные квартиры, пояснила она.

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