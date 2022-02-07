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Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируют вооружить на случай военных действий - БелТА

17:12 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии рассматривают возможность вооружить часть сотрудников МЧС республики на случай конфликта или военных действий. Об этом сообщает агентство БелТА, отмечая, что этот вопрос обсуждается в понедельник на совещании у президента республики по совершенствованию структуры системы МЧС.

По его данным, это делается для того, чтобы в случае конфликта или военных действий сотрудники министерства могли, в частности, быть задействованы в военных целях наравне с армией.

"Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием, - отметил на совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко. - Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие".

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