Названы "любимые" продовольственные товары российских воров
18:40 07.02.2022 Источник: Известия
При этом 70% ущерба магазинам наносят не посетители, а собственные сотрудники. А общий ущерб может доходить до 1% от оборота.
Средняя сумма ущерба от одной кражи выросла с 1067 рублей в 2020 году до 1400 рублей в 2021 году. Чаще всего — в 72% случаев — товары не оплачивают мужчины.
Увеличения среднего чека специалисты связали с общим ростом цен. Известия
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