Названы "любимые" продовольственные товары российских воров

18:40 Источник: Известия

Любимыми товарами магазинных воров в 2021 году были сыр, колбаса, молочные продукты и алкоголь, следует из отчета системы видеоаналитики, установленной в торговых сетях 76 городов России. Средняя сумма ущерба от одной кражи за год выросла почти на четверть.При этом 70% ущерба магазинам наносят не посетители, а собственные сотрудники. А общий ущерб может доходить до 1% от оборота.Средняя сумма ущерба от одной кражи выросла с 1067 рублей в 2020 году до 1400 рублей в 2021 году. Чаще всего — в 72% случаев — товары не оплачивают мужчины.

Увеличения среднего чека специалисты связали с общим ростом цен. Известия