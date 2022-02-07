Сбер собрал на «Добрый новогодний подарок» рекордные 53 миллиона рублей

18:37

Традиционная благотворительная акция «Добрый новогодний подарок», организованная Сбером и благотворительным фондом «Вклад в будущее», прошла в седьмой раз. Организаторы искренне благодарны всем, кто присоединился к акции и внес свой вклад. Благодаря пожертвованиям, собранным через СберВместе, СберСпасибо и СберБанк Онлайн, а также вкладу сотрудников, клиентов, партнеров, руководителей Сбера и его отдельных подразделений удалось аккумулировать рекордный грантовый фонд в 53 млн руб.

Общий сбор средств через платформу СберВместе, к которому присоединилось 26600 неравнодушных людей, составил 18,2 млн руб. Сбер традиционно удвоил этот вклад. Впервые можно было внести пожертвование бонусами от СберСпасибо, и более 700 тыс. бонусов было перечислено в фонд акции.

Собранные средства пойдут на поддержку и развитие проектов некоммерческих организаций – победителей конкурса «Добрый новогодний подарок». Его цель – выявить и поддержать эффективные проекты российских некоммерческих организаций, направленные на социализацию, адаптацию к образовательной и трудовой жизни детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями развития. Список организаций будет объявлен не позднее 26 февраля 2022 года.

В этом году сумма гранта для НКО была увеличена до 1 млн руб., одновременно с этим фонд установил новые сроки для реализации проектов – от 8 до 12 месяцев. «Вклад в будущее» также расширил перечень мероприятий, которые будут профинансированы в рамках заявленных проектов. По направлениям помощи детям с опытом сиротства и детям с особенностями развития получат поддержку в том числе программы, основанные на развивающих и поведенческих подходах. НКО, чья целевая аудитория – дети с особенностями, смогут получить гранты на проекты по развитию социально-коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной дополнительной коммуникации, тренировочному проживанию или подготовке к самостоятельному или сопровождаемому проживанию.

Посмотреть проекты всех участников конкурса «Добрый новогодний подарок 2021-2022» можно на сайте фонда «Вклад в будущее».

«Выдающиеся результаты, которых нам удалось достичь вместе со всеми, кто принял участие в благотворительной акции «Добрый новогодний подарок» в этом году, вселяют в нас надежду и уверенность в том, что акция с каждым годом помогает все большему числу детей с особенностями развития и опытом сиротства, – сказал исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец. – Это значит, что у нас появляется еще больше поводов для радости за результат наших совместных действий, которые приводят к системным позитивным изменениям и дополнительным возможностям для развития детей в современном обществе».

«Хочется сказать спасибо каждому, кто внес свой вклад в такое большое и важное дело, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Именно благодаря поддержке тысяч простых людей нам удалось достичь таких результатов. Ни один благотворительный фонд не мог бы работать и помогать нуждающимся, если бы за ним не стояло столько добрых и неравнодушных людей. Я очень рад, что с нами такие люди есть и с каждым годом их становится только больше».

В прошлом году гранты от фонда «Вклад в будущее» получили 93 организации из 41 региона РФ. Объем поддержки НКО составил 38,8 млн руб. На эти средства было организовано более 64 000 регулярных занятий, на которых дети учились самостоятельности, получили образование и профессию, а это значит, что у них появился шанс не оказаться в социальной изоляции в будущем.

О том, каких результатов удается достичь благодаря общим усилиям, можно узнать из рассказов о героях «Доброго новогоднего подарка» на сайте конкурса.