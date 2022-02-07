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Украинский министр заявил, что западные СМИ могут выступать в качестве источника дезинформации

19:20 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что западные СМИ могут выступать в качестве источника дезинформации, и, по сути, обвинил немецкое издание "Бильд" в распространении фейков.

"Самый свежий пример - очередная статья в немецком "Бильд", который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые страшилки о лагерях для несогласных с политикой [президента РФ Владимира] Путина. Это, конечно, не соответствует действительности", - написал министр в понедельник в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время, когда существует множество различных источников информации, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая недостоверна. "Это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ. Они также могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации", - отметил Ткаченко. Он призвал использовать официальные источники для своих публикаций, в частности сообщения офиса президента, Минобороны, МИД и МВД, которые уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считают маловероятным.

5 февраля газета "Бильд" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в неназванных спецслужбах говорилось о том, что Россия готовит на февраль-март "вторжение" на Украину. Якобы там планируется создать пророссийское марионеточное правительство, избрать новую "Народную Раду" и даже создать лагеря для несогласных жителей Украины. Конечной целью таких действий Москвы, утверждает издание, является создание Союзного государства России, Белоруссии и Украины. В посольстве РФ в Берлине самому же изданию заявили о том, что это "странная смесь спекуляций и слухов", которые дипмиссия в принципе не будет комментировать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя публикацию в издании "Бильд" якобы существующего "плана России по захвату Украины", заявила, что немецкое издание перешло "все возможные границы" морали, нравственности и этики. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о якобы возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие утверждения являются пустым нагнетанием напряженности.

"Бильд" в декабре 2021 года публиковал "карту оккупации" Украины Россией. По утверждениям издания, Москва якобы рассматривает план захватить две трети территории Украины, включая Киев.

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