Путин не исключил, что Украина вновь попытается решить проблему Донбасса силовым путем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?» — заявил Путин, отметив, что все эти вопросы ждут «своего кропотливого исследователя».

Президент посетовал, что «украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда этого делать не будут, так как это разрушит украинского государство».

Путин поблагодарил Макрона за то, что тот счел возможным обсудить на переговорах в Москве эти вопросы, подчеркнув, что «это вопросы безопасности не только России, но и всего мира, всей Европы».

Президент напомнил, что Москва выступает не только против расширения НАТО на восток, но и за неразмещение ударных систем у границ России. «Если все хотят мира, спокойствия, благополучия и доверия, то чего здесь плохого — не размещать ударные системы вблизи наших границ? Или если НАТО — мирная организация, то что плохого — вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора Россия — НАТО 1997 года? Пожалуйста, и мы создадим условия для повышения доверия и безопасности», — добавил он, указав, что и вопрос о принципе «открытых дверей» в НАТО «не снят с повестки дня, это один из ключевых вопросов для РФ».