Китай против расширения НАТО и считает его бесполезным для безопасности в мире — заявление
09:32 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представительство КНР в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — подчеркивается в нем.
Согласно документу, подобные попытки альянса «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере». «Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», — говорится в заявлении.
«НАТО — порождение холодной войны, — отмечается в нем. — Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений». Согласно заявлению, Североатлантический альянс «должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность».
В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместную декларацию Китая и РФ по итогам встречи лидеров двух стран в Пекине якобы следует считать «попыткой отрицать право суверенных стран делать самостоятельный выбор» относительно оборонных союзов. Он подчеркнул, что «двери альянса остаются открытыми».
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