0
0
117
НОВОСТИ

Китай против расширения НАТО и считает его бесполезным для безопасности в мире — заявление

09:32 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представительство КНР в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — подчеркивается в нем.

Согласно документу, подобные попытки альянса «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере». «Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», — говорится в заявлении.

«НАТО — порождение холодной войны, — отмечается в нем. — Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений». Согласно заявлению, Североатлантический альянс «должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность».

В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместную декларацию Китая и РФ по итогам встречи лидеров двух стран в Пекине якобы следует считать «попыткой отрицать право суверенных стран делать самостоятельный выбор» относительно оборонных союзов. Он подчеркнул, что «двери альянса остаются открытыми».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 08.02.2022
РФ с февраля 2014 года считает источником власти на Украине госпереворот — Путин
0
0
10:05 08.02.2022
Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады
0
45
10:00 08.02.2022
Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того возникнут сложности
0
56
09:20 08.02.2022
Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по Nord Stream 2 — CNN
0
145
09:05 08.02.2022
Макрон обещал напомнить Зеленскому о необходимости следовать Минским соглашениям
0
157
09:00 08.02.2022
Путин не исключил, что Украина вновь попытается решить проблему Донбасса силовым путем
0
170
22:40 07.02.2022
Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны
0
680
22:00 07.02.2022
В комитете Госдумы по культуре считают, что не стоит вносить веру в Бога в перечень традиционных ценностей
0
642
21:20 07.02.2022
Импорт газа из ЕС на Украину в январе сократился на 90% — оператор ГТС
0
688
20:40 07.02.2022
Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
0
767

Возврат к списку