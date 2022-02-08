Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того возникнут сложности

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обещал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность политического убежища в России, если у того возникнут сложности.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

По словам президента РФ, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу». «Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — отметил глава российского государства.