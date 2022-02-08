Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады
10:05 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская команда опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. Они завоевали три золотые и две серебряные награды. На второе место опустилась команда Швеции (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей). Сборная России идет третьей (2-3-2).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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