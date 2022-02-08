РФ с февраля 2014 года считает источником власти на Украине госпереворот — Путин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что с февраля 2014 года источником власти на Украине Москва считает не волеизъявление народа, а государственный переворот.

«Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти — госпереворот, а не воля народа» — подчеркнул глава российского государств на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Путин признал, что затем там проводились выборы, но изначально, указал президент, власть на Украине была захвачена силой.

«Мы разве какие-то операции в Крыму проводили или где-то в нормальной стране с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове даже этого не держали», — продолжил он.

Путин подчеркнул, что РФ после кровавого госпереворота на Украине была вынуждена защищать проживающих в Крыму людей. «Изначально-то власть [на Украине] захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?» — отметил российский лидер.

Он напомнил, что накануне госпереворота было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине при посредничестве представителей Германии, Франции и Польши, однако оно было проигнорировано и не выполнено. «В 2014 году представители нескольких европейских стран поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса — через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не выполняют, а от нас требуют каких-то исполнений? Давайте не будем так играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится», — заключил президент.