0
0
169
НОВОСТИ

«Северного потока — 2» не будет, если РФ вторгнется на Украину, заявил Байден

10:32 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда „Северного потока — 2“ больше не будет», — сказал он.

Байден отказался уточнить, как США добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:42 08.02.2022
Сбер и Сколтех создают программное обеспечение для оценки баланса углерода на Земле
0
16
11:32 08.02.2022
Россия вошла в топ-3 стран, которые жители США считают враждебными - Politico
0
57
11:20 08.02.2022
В РФ с начала пандемии выявили более 13 млн случаев заражения коронавирусом
0
82
11:05 08.02.2022
FT сообщила о сделке Путина и Макрона по Украине
0
123
11:00 08.02.2022
Лыжник Александр Большунов снялся со спринта на ОИ в Пекине
0
113
10:20 08.02.2022
РФ с февраля 2014 года считает источником власти на Украине госпереворот — Путин
0
191
10:05 08.02.2022
Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады
0
200
10:00 08.02.2022
Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того возникнут сложности
0
199
09:32 08.02.2022
Китай против расширения НАТО и считает его бесполезным для безопасности в мире — заявление
0
220
09:20 08.02.2022
Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по Nord Stream 2 — CNN
0
251

Возврат к списку