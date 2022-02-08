«Северного потока — 2» не будет, если РФ вторгнется на Украину, заявил Байден

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не допустят запуска газопровода «Северный поток — 2», если Россия вторгнется на Украину. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Вторжением России будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда „Северного потока — 2“ больше не будет», — сказал он.

Байден отказался уточнить, как США добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.