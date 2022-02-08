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Лыжник Александр Большунов снялся со спринта на ОИ в Пекине

11:00 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине. «Большунов не выступит в спринте, потому что Саша подумал вчера хорошо и все решил. Это было сделано ради хорошего выступления на следующих стартах», объяснила журналистам глава Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. Ранее Большунов завоевал золотую медаль Игр в скиатлоне. Соревнования спортсмену дались тяжело. Процесс восстановления займёт больше обычного.

На данный момент в активе сборной России семь наград различного достоинства на ОИ-2022. Сборная России, выступающая в Пекине под флагом ОКР, занимает третье место в медальном зачете 24-й зимней Олимпиады.  Эхо Москвы

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