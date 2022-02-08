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FT сообщила о сделке Путина и Макрона по Украине

11:05 08.02.2022 Источник: РБК

Президенты России — Владимир Путин и Франции — Эмманюэль Макрон заключили сделку по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, но в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны США. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Президент России, по словам источников FT, также согласился вывести из Белоруссии до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022». Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности», пишет издание. Россия пока не подтвердила заключения сделки.  РБК

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