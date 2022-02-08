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НОВОСТИ

В РФ с начала пандемии выявили более 13 млн случаев заражения коронавирусом

11:20 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643, до 13 147 666, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,3%

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 81 188, до 10 706 142. Это самый высокий показатель за пандемию. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 55 683.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698, до 336 721. Днем ранее было выявлено 609 смертей.

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