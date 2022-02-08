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НОВОСТИ

Вашингтон активно участвует в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии — СВР

12:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США по-прежнему активно участвуют в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Там указали на продолжающееся расхищение американскими компаниями природных ресурсов в республике. «Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья», — говорится в сообщении СВР.

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