Вашингтон активно участвует в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии — СВР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США по-прежнему активно участвуют в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Там указали на продолжающееся расхищение американскими компаниями природных ресурсов в республике. «Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до 3 млн баррелей сырья», — говорится в сообщении СВР.