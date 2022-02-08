В Москве выявили 12 902 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 12 902 против 15 442 днем ранее, это минимальный показатель с 20 января, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,5%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 524 235 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 85 против 83 днем ранее, до 39 602.