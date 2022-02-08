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НОВОСТИ

Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций для оплаты долгов по зарплате

12:20 08.02.2022 Источник: Известия

Генпрокуратура инициировала разработку законопроекта, позволяющего изымать имущество у предприятий в счет выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что по действующему закону взыскать долг по зарплатам сотрудников можно только с денежных счетов организации. А за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом.

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