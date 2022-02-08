В посольстве США в Киеве обсуждается переезд дипмиссии на запад Украины — СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Киеве рассматривает вариант с перемещением дипмиссии в западные регионы страны из-за опасений относительно эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил в понедельник портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

По его сведениям, в американском посольстве пока не приняли какого-либо решения относительно условий, сроков или места переноса дипмиссии, однако подобные вопросы активно обсуждаются. В Госдепартаменте порталу ответили, что «не готовы пока делать никаких объявлений» по данной теме и добавили, что продолжают призывать американских граждан, которые находятся на Украине, покинуть страну.

23 января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Как отмечалось в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, указанные решения приняты «из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России».