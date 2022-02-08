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Ле Пен: Ведение холодной войны против Путина – ошибка

13:00 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы

«Ведение холодной войны» против Путина – ошибка, это подталкивает РФ на сближение с Китаем, напоминая «что-то вроде новой империи». Об этом заявила кандидат в президенты Франции Ле Пен от партии «Национальное объединение». Дружба России и Китая не входит в интересы европейских стран. Франции необходимо сохранять «равную дистанцию» как от США, так и от России, сказала она. При этом, Парижу необходимо держать дипломатические отношения, культурное и экономическое сотрудничество с Москвой.

Ле Пен сказала, что не верит в намерения России «вторгнуться» на территорию Украины. При этом в данной ситуации политик выступает за мир в регионе. «Если это (вторжение) случится, я буду выступать за суверенитет Украины», — пояснила Ле Пен. По ее словам, угрозы президента США Джо Байдена в адрес России показывают его «слабое политическое положение».  Эхо Москвы

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