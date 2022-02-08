МИД КНР поддержал требования Аргентины о суверенитете над Фолклендскими островами

14:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая поддерживает притязания правительства Аргентины о суверенитете над спорными Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Намерен подчеркнуть, что позиция Китая по Мальвинским островам является последовательной и четкой, она остается неизменной: мы решительно поддерживаем законные требования Аргентины о суверенитете над Мальвинским архипелагом», — указал дипломат.

Он отметил, что Китай призывает стороны урегулировать спор мирным путем и в соответствии с Уставом ООН. «Соединенное Королевство, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, должно следовать Уставу ООН и соответствующим резолюциям», — резюмировал Чжао Лицзянь.

В субботу МИД Аргентины выразил протест в связи с развертыванием Великобританией системы ПВО на спорных Мальвинских (Фолклендских) островах. По данным ведомства, Великобритания разворачивает на островах комплекс ПВО Sky Sabre («Скай сэйбр»).

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за 2,5 месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.