МИД КНР поддержал требования Аргентины о суверенитете над Фолклендскими островами
14:05 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая поддерживает притязания правительства Аргентины о суверенитете над спорными Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Намерен подчеркнуть, что позиция Китая по Мальвинским островам является последовательной и четкой, она остается неизменной: мы решительно поддерживаем законные требования Аргентины о суверенитете над Мальвинским архипелагом», — указал дипломат.
Он отметил, что Китай призывает стороны урегулировать спор мирным путем и в соответствии с Уставом ООН. «Соединенное Королевство, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, должно следовать Уставу ООН и соответствующим резолюциям», — резюмировал Чжао Лицзянь.
В субботу МИД Аргентины выразил протест в связи с развертыванием Великобританией системы ПВО на спорных Мальвинских (Фолклендских) островах. По данным ведомства, Великобритания разворачивает на островах комплекс ПВО Sky Sabre («Скай сэйбр»).
Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за 2,5 месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.
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