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США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к РФ - Захарова

13:20 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы

США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к России, чтобы удержать обе страны от полномасштабного и перспективного сотрудничества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» во вторник.

Комментируя сделанные днем ранее заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о том, что Вашингтон поддерживает Токио по вопросу «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними, дипломат отметила, что «Соединенные Штаты Америки за десятилетия сделали Японию из самостоятельного государства государством зависимым».

Как подчеркнула Захарова, Москва неоднократно указывала на «искусственное нагнетание истерики» и напряженности вокруг территориального вопроса, которым «озабочено японское руководство» и которому оно «посвящает все свое время», пренебрегая «выстраиванием нормальных и полноценных экономических, финансовых, культурных связей» с Россией. «Всю эту энергию, всю эту страсть они пускают в зацикленность на эту тему. И мы отмечали каждый раз искусственный характер этой проблемы и ее нагнетания, — продолжила представитель российского дипведомства. — - Она подогревается определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Теперь посол Соединенных Штатов выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было».

Захарова пояснила, что Вашингтону так выгодно держать данную тему на плаву, потому что «этот искусственный вопрос не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с Россией, каким оно должно было быть».

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