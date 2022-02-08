Отстраненный от служения за поддержку Навального священник покинул РФ
13:32 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Отстраненный от служения за поддержку Навального священник Георгий Сухобокий покинул РФ. Об этом он сообщил телеграм-каналу «Можем объяснить». Он находится сейчас в Польше, куда переехал в конце января. Причиной отъезда стали в том числе и письма с угрозами, которые он получал после своих публикаций в соцсетях.
Ульяновский священник получил известность в ноябре прошлого года, когда епископ Диодор отстранил его от должности пресс-секретаря епархии после короткого поста в Facebook, в котором Сухобокий написал, что «готов пожать руку Алексею Навальному». Эхо Москвы
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