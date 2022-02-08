0
0
110
НОВОСТИ

Индийские ученые заявили, что создали вакцину от всех штаммов коронавируса

14:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа индийских ученых заявила о создании универсальной пептидной вакцины, которая может быть эффективной от всех известных штаммов коронавируса и его возможных будущих вариантов.

Как сообщает во вторник агентство ПТИ, исследователи из университета Кази Назрул в штате Западная Бенгалия и Индийского института науки и исследований в городе Бхубанешвар использовали мультиинформационные подходы для разработки AbhiSCovac — мультиэпитопного многоцелевого пептида, способного формировать иммунитет от всех шести вирулентных штаммов коронавируса.

Ученые, пишет газета, впервые идентифицировали различные устойчивые области в шиповидном белке шести различных вирусов, которые мало мутируют и изменяются в ходе пандемии. Эти области белка обладают высокой иммуногенностью и могут создавать высокий уровень иммуногенной памяти в организме, который необходим для защиты от вирусов.

«Было обнаружено, что разработанная вакцина обладает высокой стабильностью, антигенностью и иммунностью. Эта вакцина является единственной в своем роде. Ни одна другая вакцина в мире не была разработана для борьбы со всеми штаммами коронавируса одновременно», — сказал один из разработчиков нового препарата Абхигьян Чоудхури.

Исследование индийских ученых принял к публикации издаваемый в Нидерландах авторитетный журнал Journal of Molecular Liquids.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:32 08.02.2022
Путин и Макрон не могли заключить сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины — Песков
0
55
14:12 08.02.2022
В аграрном комплексе спрогнозировали грядущий дефицит мяса
0
85
14:05 08.02.2022
МИД КНР поддержал требования Аргентины о суверенитете над Фолклендскими островами
0
96
13:32 08.02.2022
Отстраненный от служения за поддержку Навального священник покинул РФ
0
148
13:20 08.02.2022
США поддерживают на плаву искусственные территориальные претензии Японии к РФ - Захарова
0
152
13:00 08.02.2022
Ле Пен: Ведение холодной войны против Путина – ошибка
0
181
12:32 08.02.2022
В посольстве США в Киеве обсуждается переезд дипмиссии на запад Украины — СМИ
0
251
12:20 08.02.2022
Генпрокуратура предложила изымать имущество организаций для оплаты долгов по зарплате
0
230
12:05 08.02.2022
В Москве выявили 12 902 заразившихся коронавирусом за сутки
0
213
12:00 08.02.2022
Вашингтон активно участвует в незаконной торговле нефтью с северо-востока Сирии — СВР
0
268

Возврат к списку