Индийские ученые заявили, что создали вакцину от всех штаммов коронавируса

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа индийских ученых заявила о создании универсальной пептидной вакцины, которая может быть эффективной от всех известных штаммов коронавируса и его возможных будущих вариантов.

Как сообщает во вторник агентство ПТИ, исследователи из университета Кази Назрул в штате Западная Бенгалия и Индийского института науки и исследований в городе Бхубанешвар использовали мультиинформационные подходы для разработки AbhiSCovac — мультиэпитопного многоцелевого пептида, способного формировать иммунитет от всех шести вирулентных штаммов коронавируса.

Ученые, пишет газета, впервые идентифицировали различные устойчивые области в шиповидном белке шести различных вирусов, которые мало мутируют и изменяются в ходе пандемии. Эти области белка обладают высокой иммуногенностью и могут создавать высокий уровень иммуногенной памяти в организме, который необходим для защиты от вирусов.

«Было обнаружено, что разработанная вакцина обладает высокой стабильностью, антигенностью и иммунностью. Эта вакцина является единственной в своем роде. Ни одна другая вакцина в мире не была разработана для борьбы со всеми штаммами коронавируса одновременно», — сказал один из разработчиков нового препарата Абхигьян Чоудхури.

Исследование индийских ученых принял к публикации издаваемый в Нидерландах авторитетный журнал Journal of Molecular Liquids.