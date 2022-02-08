В аграрном комплексе спрогнозировали грядущий дефицит мяса
14:12 08.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В аграрном комплексе спрогнозировали подорожание мяса и его дефицит в течение года. С этим столкнётся большинство мировых стран, в том числе и Россия. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.
«Сейчас даже в Америке резкое падение спроса на мясо, потому что реальная покупательная способность денег снизилась. Снижение роста потребления приводит к тому, что у производителей нет возможности его реализовать по нормальной цене. Сначала будет падение цены — сейчас во всём мире происходит забой скота, потому что его надо кормить, а у нас рост цен, и на корма в том числе. Предложений мяса много, соответственно оно в цене падает. Цена в опте не соответствует цене на полке, к сожалению.
Снижение в целом от 2% до 10% — это много для опта. Это к чему приведёт, что через год мы будем иметь дефицит мяса, и цена пойдёт вверх. Это опять же всё по Марксу. К сожалению, нам надо будет это пережить. Россия, может быть, находится в более мягкой ситуации, потому что у нас развитие животноводства достаточно успешное. Тем не менее, мы тоже испытываем эти проблемы».
Лисовский отметил, что в России выросла стоимость корма для животных (зерно, биологические добавки и так далее), а также увеличились в цене логистические издержки (16%), упаковка (до 6%).
На подорожание продуктов оказала большое влияние инфляция, подчеркнул депутат. По его мнению, кризис в России продлится ещё пять лет.
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