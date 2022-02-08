Путин и Макрон не могли заключить сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты «Файнэншл таймс» о сделке по снижению напряженности вокруг Украины, которую якобы заключили лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

«Файнэншл таймс», конечно же, написала неверно, по сути неверно», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. «В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно», — отметил Песков.

«Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти здесь речь?» — объяснил представитель Кремля. По его мнению, «газета просто неверно написала».

Ранее «Файнэншл таймс» сообщила о якобы заключенной сделке Путина и Макрона по снижению напряженности вокруг Украины.