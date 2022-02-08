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Киев назвал позитивным сигналом решение не спешить с сертификацией «Северного потока — 2»

15:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев считает позитивным сигналом отсутствие спешки с сертификацией «Северного потока — 2» и озвученные западными партнерами угрозы блокировки проекта в случае «вторжения России на Украину». Об этом заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Наша позиция в отношении проекта „Северный поток — 2“ остается неизменной. Мы считаем, что это вопрос безопасности Европы, не только Украины. Мы работаем с партнерами над поиском взаимоприемлемого решения. Для нас являются позитивными сигналы о том, что в принципе существует консенсус о том, чтобы не спешить с сертификацией „Северного потока — 2“, и о том, что какое-либо военное вмешательство РФ на Украину поставит крест на этом проекте», — сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии Александером Шалленбергом, Иваном Корчоком и Яном Липавским, которые находятся в Киеве с визитом.  

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