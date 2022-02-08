РКН возбудил дело против владельца Bellingcat

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор возбудил дело против владельца объявленного иноагентом Bellingcat. По этой статье юридическим лицам грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021-го. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что материалы для него помогают писать бывшие сотрудники спецслужб. По его словам, сам Bellingcat существует «для давления на Россию и отдельных лиц с помощью нечестных методов».

Bellingcat был создан в 2014 году по инициативе британского журналиста Элиота Хиггинса, отмечает «Коммерсантъ». Говорит Москва