РКН возбудил дело против владельца Bellingcat
15:12 08.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роскомнадзор возбудил дело против владельца объявленного иноагентом Bellingcat. По этой статье юридическим лицам грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.
Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021-го. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что материалы для него помогают писать бывшие сотрудники спецслужб. По его словам, сам Bellingcat существует «для давления на Россию и отдельных лиц с помощью нечестных методов».
Bellingcat был создан в 2014 году по инициативе британского журналиста Элиота Хиггинса, отмечает «Коммерсантъ». Говорит Москва
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