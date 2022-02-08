Киев готовит постановочный «теракт» - ЛНР
15:32 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Киев готовит постановочный «теракт» в Харьковской, Луганской или Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что окончательное решение о времени и месте «теракта» еще не принято.
В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими спецслужбами, при поддержке западных, информационной кампании против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword. Эхо Москвы
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