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НОВОСТИ

Киев готовит постановочный «теракт» - ЛНР

15:32 08.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Киев готовит постановочный «теракт» в Харьковской, Луганской или Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции непризнанной ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что окончательное решение о времени и месте «теракта» еще не принято.

В конце января Народная милиция заявила о разработке украинскими спецслужбами, при поддержке западных, информационной кампании против республик Донбасса с кодовым названием Crushing sword.  Эхо Москвы

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