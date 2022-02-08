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Сборная России переместилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады

16:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская команда переместилась на пятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После победы лыжника Йоханнеса Клебо в спринте команда Норвегии переместилась на четвертое место в медальном зачете и опередила сборную России, завоевав три золотые и четыре бронзовые медали. Лидирует в зачете сборная Швеции (4-1-1), вторую позицию занимают спортсмены из Китая (3-2-0). Сборная России идет пятой, на счету россиян две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), фристайлистки Анастасии Смирновой (могул) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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