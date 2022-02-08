Рост числа госпитализаций детей с ковидом в РФ составил почти 28% за неделю — Мурашко
16:12 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост количества госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией за неделю составил 28%. Порядка 3% из них требуют особого внимания, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник.
«Рост госпитализации [детей] за неделю составил 28%», — сообщил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам Мурашко, порядка 3% госпитализированных детей с коронавирусом требуют особого внимания. «В структуре госпитализированных детей чуть меньше 3% требуют повышенного внимания, в том числе на койках интенсивной терапии», — отметил он.
С начала пандемии в мире зафиксировали более 397,4 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 13 147 666 случаев заражения, умер 336 721 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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