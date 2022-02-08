Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через портал госуслуг
16:32 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через портал госуслуг, сообщается во вторник на сайте Кремля.
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — говорится в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. Сделать это необходимо в срок до 1 июля.
Президент также поручил правительству РФ до 31 марта обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на портале госуслуг. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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