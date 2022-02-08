Останкинскую телебашню эвакуируют после сообщения о «минировании» — источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее «минировании», сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуируют после анонимной угрозы взрыва. На месте работает ФСБ России», — сказал собеседник агентства.