Останкинскую телебашню эвакуируют после сообщения о «минировании» — источник
17:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее «минировании», сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуируют после анонимной угрозы взрыва. На месте работает ФСБ России», — сказал собеседник агентства.
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