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НОВОСТИ

Останкинскую телебашню эвакуируют после сообщения о «минировании» — источник

17:00 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация сотрудников Останкинской телебашни начата после сообщения о ее «минировании», сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуируют после анонимной угрозы взрыва. На месте работает ФСБ России», — сказал собеседник агентства.

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