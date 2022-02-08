В Госдуме подвергли критике идею усилить личную ответственность руководства школ за действия при угрозе теракта

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме раскритиковали идею ФСБ усилить личную ответственность руководства школ за действия при угрозе теракта. Глава ведомства Александр Бортников заявил о необходимости подготовки педсостава и охраны образовательных организаций к практическим действиям при подобных обстоятельствах.

С таким мнением он выступил на совместном заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Олег Смолин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» счёл подобные меры необоснованными. По мнению депутата, бороться с преступностью и терроризмом должны компетентные органы, а не учителя.

«Если речь идёт, например, о том, что лжетеррористы объявляют школы заминированными, то я плохо понимаю, как за это может отвечать руководство школы или учителя. Если речь идёт о том, что в каких-то случаях предполагается, что действия учителей вызвали, например, применение публичного насилия в школе, то это тоже вопрос, в котором должны разбираться правоохранительные органы и в конечном итоге суд. Вообще, мне кажется, что пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Если учителя будут у нас главными антитеррористами, то, наверное, тогда сотрудники ФСБ должны стать главными педагогами».

Ранее Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн». Таким образом был удовлетворён иск Генпрокуратуры. Судья отметил, что решение начнут исполнять немедленно.