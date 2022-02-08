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Посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД из-за слов Лукашенко

18:55 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Белоруссии в Армении Александр Конюк во вторник посетил МИД Армении. Эту информацию в беседе с корр. ТАСС подтвердил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.«Посол Белоруссии посетил МИД», — отметил он, не приведя подробностей встречи.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда».

После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».

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