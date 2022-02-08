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НОВОСТИ

Стали известны номинанты на премии "Оскар", которые будут вручены 27 марта

18:40 08.02.2022 Источник: Интерфакс

Картины Стивена Спилберга "Вестсайдская история", Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" и "Дюна" Дени Вильнева будут бороться за награды в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии во вторник.

Также среди претендентов на награду в данной номинации: "Белфаст", "CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера, "Не смотрите наверх" Адама Маккей, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Король Ричард" Рейнальдо Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона и "Власть пса" Джейн Кэмпион.

Лучшим режиссером может стать Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Джессика Честейн за фильм "Глаза Тэмми Фэй", Оливия Колман ("Неизвестная дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер").

Лучшим актером может стать Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-Так... Бум!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

Церемония вручения наград пройдет 27 марта.

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