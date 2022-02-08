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НОВОСТИ

В Китае создали прибор, выявляющий COVID-19 менее, чем за 4 минуты

19:15 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Фуданьского университета в Шанхае разработали небольшое устройство, которое может определить коронавирус в пробах из носоглотки менее чем за четыре минуты. Об этом пишет научный журнал Nature Biomedical Engineering («Нэйчер биомедикал инжиниринг»).


Китайские специалисты испытали датчик на 33 добровольцах, у которых ранее был выявлен коронавирус с помощью ПЦР-тестирования. Кроме того, в испытании приняли участие 54 здоровых жителя Китая. Все результаты тестирования, полученные при помощи нового устройства, оказались точными.

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