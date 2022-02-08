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НОВОСТИ

IT-комитет Госдумы не планирует ограничивать количество sim-карт для россиян - Хинштейн

20:15 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не планирует инициировать введение ограничений на количество sim-карт для российских пользователей. Об этом во вторник заявил глава комитета Александр Хинштейн.

«IT-комитет Госдумы не планировал и не планирует ограничивать количество sim-карт российских пользователей. Обращение по этому вопросу моего коллеги Олега Матвейчева в Минцифры не является законодательной инициативой», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.



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