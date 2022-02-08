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Боррель: Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу

20:45 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа, но не исключает их сокращения в случае введения санкций против Москвы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

«Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу. Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром», — сказал он.

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