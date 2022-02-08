Боррель определил, чему противостоит коллективный Запад

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что совместное заявление Китая и России может стать основанием для мощного альянса этих двух стран, которые, по его версии, «противостоят демократии». Такое мнение Боррель выразил во вторник на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, — полагает он. — Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай».