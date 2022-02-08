Боррель определил, чему противостоит коллективный Запад
21:15 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов, — полагает он. — Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай».
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