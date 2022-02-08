США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Россия одинаково заинтересованы в том, чтобы избегать каких-либо конфликтов между двумя странами в Арктике. Такую точку зрения высказал во вторник старший советник Пентагона по вопросам безопасности в Арктике Рэнди Ки, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

«Важно отметить, что Россия является арктической страной, которая имеет общие с Соединенными Штатами критически важные водные пути в Арктике. В интересах обеих стран, как Соединенных Штатов, так и России, сдержать конфликт, например, в Беринговом и Чукотских морях», — подчеркнул он.