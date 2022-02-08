США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
22:05 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Важно отметить, что Россия является арктической страной, которая имеет общие с Соединенными Штатами критически важные водные пути в Арктике. В интересах обеих стран, как Соединенных Штатов, так и России, сдержать конфликт, например, в Беринговом и Чукотских морях», — подчеркнул он.
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