Макрон: Мы продолжим в ближайшие дни и недели переговоры в рамках нормандского формата

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры в рамках нормандской «четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) по урегулированию украинского кризиса будут продолжены в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

«Мы продолжим в ближайшие дни и недели в рамках нормандского формата переговоры по политическим рамкам урегулирования кризиса», — сказал Макрон во время брифинга, который транслировался на странице Елисейского дворца в «Твиттере». «Также наши политические советники проведут важную встречу», — заявил он. Ранее Макрон сообщил, что политсоветники лидеров стран нормандского формата проведут 10 февраля встречу в Берлине.