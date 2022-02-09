Макрон: Мы продолжим в ближайшие дни и недели переговоры в рамках нормандского формата
22:45 08.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы продолжим в ближайшие дни и недели в рамках нормандского формата переговоры по политическим рамкам урегулирования кризиса», — сказал Макрон во время брифинга, который транслировался на странице Елисейского дворца в «Твиттере». «Также наши политические советники проведут важную встречу», — заявил он. Ранее Макрон сообщил, что политсоветники лидеров стран нормандского формата проведут 10 февраля встречу в Берлине.
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